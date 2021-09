Visites de l’abbaye Notre-Dame de Blanche-Couronne Abbaye de Blanche-Couronne, 18 septembre 2021 10:00, La Chapelle-Launay.

Journée du patrimoine 2021 Abbaye de Blanche-Couronne. Gratuit

18 et 19 septembre

Visites de l’abbaye Notre-Dame de Blanche-Couronne

*

L’Abbaye de Blanche Couronne ouvre ses portes pour les Journées Européennes du Patrimoine les 18 et 19 septembre 2021.

Le samedi 18 septembre, les archéologues Jean-Yves Langlois (INRAP) et Jérôme Mercier (Pôle Archéologie du Département de Loire Atlantique) vous accueilleront entre 14h et 18h pour vous présenter, lors de visites guidées, les résultats du diagnostic archéologique et de la fouille programmée menés sur l’abbaye en 2017 et 2020.

D’autres visites guidées du site seront animées par l’association des Compagnons de Blanche Couronne sur les journées du samedi et du dimanche entre 10h et 18h. (Visites sans réservation).

Pass sanitaire obligatoire.

*

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Visites sans réservation. Pass sanitaire obligatoire.



Abbaye de Blanche-Couronne Blanche couronne 44260 La Chapelle-Launay La Chapelle-Launay 44260 Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/location51806642.jpg

Sa fondation est sûrement antérieure à 1160. Elle avait reçu avant cette date des donations des seigneurs de Ponchâteau et de la Roche-Bernard. Elle tombe en commande au commencement du XVIè. Un abbé, Nicolas de COLLEDO reconstruit la maison abbatiale à la fin du XVIè. En 1652, un autre abbé fait venir des Bénédictins de Saint Maur pour faire revivre l’ancienne piété. Le cloître est probablement de cette époque. Après avoir demandé à plusieurs reprises (en 1674, 1676 et en 1693) à quitter le monastère délabré, les religieux reconstruisirent leur monastère. Les réparations de l’église furent achevées en 1719 et la reconstruction des bâtiments et du cloître en 1743.

Crédits : P. Pascal / Département de Loire-Atlantique Gratuit