Visite guidée du chantier de restauration et d'aménagement Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue, 18 septembre 2021 10:00, Ginals.

18 et 19 septembre Visite guidée du chantier de restauration et d’aménagement * Découvrez le projet de restauration et d’aménagement d’envergure de l’abbaye dans le cadre de visites commentées du chantier animées par les artisans (couvreurs, maçons, restaurateurs de décors peints, etc.) qui œuvrent actuellement sur site.

L’administrateur présentera dans l’église, lors de conférences avec projections, le projet scientifique et culturel, la collection d’art et la future scénographie du monument. Jauge limitée à 20 personnes par visite

Séances à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h.

RESERVATION OBLIGATOIRE PAR TELEPHONE OU MAIL

Port du masque et d’un casque de chantier (fourni) obligatoire. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue 82330 Ginals Ginals 82330 Tarn-et-Garonne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location56553292.jpg 05 63 24 50 13 http://www.monuments-nationaux.fr

Abbaye cistercienne (XIIIe siècle) avec pour vocation des expositions.

Abbaye cistercienne (XIIIe siècle) avec pour vocation des expositions.

