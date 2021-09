Saint-Jean-d'Aulps Abbaye d'Aulps Haute-Savoie, Saint-Jean-d'Aulps Le Trésor de l’abbé Abbaye d’Aulps Saint-Jean-d'Aulps Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Saint-Jean-d'Aulps

Le Trésor de l’abbé Abbaye d’Aulps, 18 septembre 2021 11:00, Saint-Jean-d'Aulps. Journée du patrimoine 2021 Abbaye d’Aulps. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Le Trésor de l’abbé * C’est en famille que vous viendrez découvrir la combinaison gagnante qui vous permettra d’ouvrir le cadenas du coffre de l’abbé ; celui-ci vous remettra alors peut-être une de ses précieuses pièces. *

samedi 18 septembre – 11h00 à 21h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 18h30

*

Abbaye d’Aulps 960, route de l’abbaye, 74430 Saint-Jean-d’Aulps Saint-Jean-d’Aulps 74430 Sofélery Haute-Savoie

https://cibul.s3.amazonaws.com/location90533482.jpg 04 50 04 52 63 http://www.abbayedaulps.fr https://www.facebook.com/AbbayeAulps

Riche de 700 ans d’histoire monastique, l’abbaye d’Aulps conserve aujourd’hui un domaine et ses différentes parties, de magnifiques vestiges de l’abbatiale médiévale et, dans l’ancienne ferme, un centre d’interprétation unique en Europe, présentant la vie des moines cisterciens.

Crédits : ©DDVA Gratuit © Laurent Geslin

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Saint-Jean-d'Aulps Autres Lieu Abbaye d'Aulps Adresse 960, route de l'abbaye, 74430 Saint-Jean-d'Aulps Ville Saint-Jean-d'Aulps Age minimum 5 Age maximum 60 lieuville Abbaye d'Aulps Saint-Jean-d'Aulps