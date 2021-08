Hastingues Abbaye d'Arthous Hastingues, Landes Visite sensible de l’abbaye ! Abbaye d’Arthous Hastingues Catégories d’évènement: Hastingues

Landes

Visite sensible de l'abbaye ! Abbaye d'Arthous, 17 septembre 2021 Gratuit|Sur inscription cecile.guschlbauer@landes.fr, 05 58 73 72 73

Vendredi 17 septembre, 09h30, 14h00 Visite sensible de l’abbaye ! * L’Abbaye d’Arthous, à Hastingues, propose aux élèves et à leurs enseignants une découverte de l’ancienne abbaye par un format inédit : des activités d’observation, de dessin et des jeux… Ces activités permettent d’entrevoir l’histoire et les vestiges d’un Monument historique par une approche ludique et sensible. La découverte débute par une visite muette où les élèves découvrent, en silence, l’extérieur du monument et son environnement. Ils partagent ensuite une sensation, une couleur, un matériau, qui les a interpellé avec l’ensemble de la classe et le médiateur. Puis des jeux d’observation et de dessin permettent de déchiffrer les détails qui témoignent aujourd’hui de l’histoire et de l’architecture du site. Un parcours avec des miroirs permet aux élèves de « cheminer » au milieu de la charpente de l’église. Enfin des maquettes géantes permettent de recréer le plan de l’abbaye et reconstruire des arcs romans. Le transport entre l’établisement scolaire et l’abbaye d’Arthous et la médiation sont pris en charge par le Département des Landes. *

vendredi 17 septembre – 09h30 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 16h30

*

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de classes limité. Durée : 2h30.

Abbaye d’Arthous 785 route de l’Abbaye, 40300 Hastingues Hastingues 40300 Landes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location69030354.jpg 05 58 73 03 89 http://www.arthous.landes.fr

Fondée vers 1167 par les religieux prémontrés de la Case Dieu près d’Auch, l’abbaye d’Arthous est prospère jusqu’au XVIe siècle. Ses bâtiments conventuels sont reconstruits et agrandis au cours des XIIe et XVIIIe siècles. Vendue comme bien national à la Révolution, elle est transformée en exploitation agricole puis donnée au département des Landes. L’église romane, aujourd’hui restaurée, conserve un ensemble de modillons et de chapiteaux sculptés. L’abbaye propose une programmation culturelle et abrite le Musée d’Histoire et d’Archéologie du Pays d’Orthe.

