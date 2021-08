Des objets archéologiques revisités par l’œil du photographe Abbaye d’Arthous, 17 septembre 2021 10:30, Hastingues.

Journée du patrimoine 2021 Abbaye d'Arthous.

17 – 19 septembre

Des objets archéologiques revisités par l’œil du photographe

Avec l’exposition « Au grand galop. Duruthy et l’art des origines », la photographe Claire Artemyz pose son regard contemporain sur les objets de la Préhistoire…

Atypique dans le monde de la photographie, Claire Artemyz explore l’identité humaine et s’interroge sur les origines de l’homme, portant un regard sur les objets de la Préhistoire.

Ses plans resserrés et une utilisation minutieuse du clair-obscur subliment le choix des matières et les gestes opérés par les artistes du Paléolithique, nous plongeant dans un univers mystérieux. Claire Artemyz révèle la vitalité des œuvres, les met en mouvement et créée un pont entre les populations préhistoriques et notre interprétation contemporaine.

Installée dans l’église, l’exposition réunit une vingtaine de photographies consacrées aux origines de l’art et met la collection départementale de Duruthy en perspective avec les autres collections et grands sites magdaléniens de France, conservés au Musée National de l’Archéologie à Saint-Germain-en-Laye, pour un dialogue intime entre l’art et la science.

vendredi 17 septembre – 10h30 à 13h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h30 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.



Abbaye d’Arthous 785 route de l’Abbaye, 40300 Hastingues Hastingues 40300 Landes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location69030354.jpg

Fondée vers 1167 par les religieux prémontrés de la Case Dieu près d’Auch, l’abbaye d’Arthous est prospère jusqu’au XVIe siècle.

Ses bâtiments conventuels sont reconstruits et agrandis au cours des XIIe et XVIIIe siècles. Vendue comme bien national à la Révolution, elle est transformée en exploitation agricole puis donnée au département des Landes. L’église romane, aujourd’hui restaurée, conserve un ensemble de modillons et de chapiteaux sculptés.

L’abbaye propose une programmation culturelle et abrite le Musée d’Histoire et d’Archéologie du Pays d’Orthe.

Crédits : ©Claire Artemyz Gratuit ©Département des Landes