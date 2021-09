Chatel-Chéhéry Abbaye Cistercienne Notre-Dame de Chéhéry Ardennes, Chatel-Chéhéry Concert à l’Abbaye Abbaye Cistercienne Notre-Dame de Chéhéry Chatel-Chéhéry Catégories d’évènement: Ardennes

18 et 19 septembre Concert à l’Abbaye * Venez vous évader dans les année 30 grâce à un voyage musical. « Je ne suis pas celui/celle que vous croyez » : un voyage musical dans les années 30 emené par la soprano Donatienne du Jeu, le ténor Olivier Tuffier et le pianiste Laurent Vuong. *

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

Gratuit. Entrée libre.

Abbaye Cistercienne Notre-Dame de Chéhéry Abbaye de Chéhéry, 08250 Châtel-Chéhéry Chatel-Chéhéry 08250 Ardennes

L’abbaye Notre-Dame de Chéhéry, petite-fille de Clairvaux, a été fondée en 1147. Pillée et saccagée pendant la Guerre de Cent Ans, elle est probablement restaurée une première fois. Pendant la Fronde elle est à nouveau brûlée. Il va falloir attendre le milieu du XVIIIe siècle pour voir sa reconstruction totale dans le style parfaitement classique que nous connaissons encore aujourd’hui. Après la Révolution, l’abbaye est rachetée par un notable parisien qui en fait sa résidence de plaisance. Au XXe siècle, l’abbaye fut successivement un hôpital allemand, puis le quartier général de l’armée américaine pendant et après la Grande Guerre, avant de tomber dans l’oubli à partir des années 1960. L’abbaye est localisée à l’extérieur du village de Châtel Chéhéry, dont le territoire est situé dans la forêt de l’Argonne. Depuis 2019 elle fait partie de la Mission Stéphane Bern pour la sauvegarde du patrimoine en péril.

