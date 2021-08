Bonnemazon Abbaye cistercienne de l'Escaladieu Bonnemazon, Hautes-Pyrénées Capsule exposition “Bêtes curieuses” Abbaye cistercienne de l’Escaladieu Bonnemazon Catégories d’évènement: Bonnemazon

Hautes-Pyrénées

Capsule exposition “Bêtes curieuses” Abbaye cistercienne de l’Escaladieu, 18 septembre 2021 10:15, Bonnemazon. Journée du patrimoine 2021 Abbaye cistercienne de l’Escaladieu. Gratuit

18 et 19 septembre Capsule exposition “Bêtes curieuses” * Cette capsule permettra de découvrir quelques oeuvres de l’exposition “Bêtes curieuses”, avec une médiatrice. *

samedi 18 septembre – 10h15 à 10h45

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h00

samedi 18 septembre – 17h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 10h15 à 10h45

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h00

dimanche 19 septembre – 17h00 à 17h30

*

Abbaye cistercienne de l’Escaladieu 65130, Bonnemazon Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées

https://cibul.s3.amazonaws.com/location49556716.jpg 05 62 39 16 97 http://www.abbaye-escaladieu.com

Au pied du château de Mauvezin, l’abbaye de l’Escaladieu se situe dans un vallon boisé des Baronnies à proximité de deux villes thermales, Capvern et Bagnères-de-Bigorre… Un domaine de 3 hectares comprenant l’église abbatiale, la salle capitulaire, le chauffoir, la salle des moines et les jardins. Venez mêler vos pas aux empreintes laissées par les moines et découvrez l’histoire de cette abbaye….

Crédits : © Anne Brenner A secret life of animals #34, photo-peinture Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Bonnemazon, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Abbaye cistercienne de l'Escaladieu Adresse 65130, Bonnemazon Ville Bonnemazon Age minimum 15 Age maximum 99 lieuville Abbaye cistercienne de l'Escaladieu Bonnemazon