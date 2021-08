Riotord Abbaye cistercienne de Clavas Haute-Loire, Riotord Visite du site de Clavas : abbaye et cloitre Abbaye cistercienne de Clavas Riotord Catégories d’évènement: Haute-Loire

Dimanche 19 septembre, 15h00, 16h00 Visite du site de Clavas : abbaye et cloitre * Participation libre au profit de la restauration de la Chapelle *

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

Abbaye cistercienne de Clavas 43220 Riotord, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Riotord 43220 Haute-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location20687365.jpg 04 71 75 36 31 http://clavarietamis.canalblog.com

Sur la commune de Riotord, au pied du mont Felletin, ce site, siège d’une ancienne abbaye cistercienne de femmes a conservé l’isolement caractéristique de cet ordre austère. De l’abbaye fondée au XIIIe siècle il ne reste que le choeur gothique . Il est orné d’un grand retable en bois peint des XVIIe et XVIIIe siècles. La nef est également de cette époque. La petite vierge en bois doré qui surmonte le tabernacle est d’une finesse toute classique. Des peintures en trompe l’oeil ont été découvertes récemment. L’ensemble est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis le 24 novembre 2003. Loin de toute pollution, la nature y a conservé sa pureté et sa richesse : prairies naturelles, zones humides forestières et ensoleillées hébergent plusieurs plantes protégées qui ont justifié la création d’une ZNIEFF. Un jardin de cloître alliant plantes aromatiques, médicinales et décoratives, un jardin contemporain et un sentier découverte complètent l’ensemble. L’association « Les Clavari et Amis » entretient et met en valeur ce patrimoine depuis 1997. Le thème de cette année contribuera à le faire connaître : des balades variées tout au long du week-end mettront en valeur cette diversité, la chapelle sera ouverte à la visite le dimanche.

