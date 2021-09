Visite de l’abbaye Notre-Dame-de-Fidélité Abbaye bénédictine Notre-Dame-de-Fidélité, 18 septembre 2021 14:30, Jouques.

Journée du patrimoine 2021 Abbaye bénédictine Notre-Dame-de-Fidélité. Gratuit

18 et 19 septembre

Visite de l’abbaye Notre-Dame-de-Fidélité

*

En raison de travaux le musée dans lequel sont exposées les œuvres de mère Geneviève Gallois est fermé et ne pourra donc pas recevoir de visiteurs pendant les journées du patrimoine. Toutefois il sera possible d’accéder à l’église, dans les abords du monastère et au magasin pour y découvrir les travaux d’enluminure réalisés à l’abbaye : miniatures à l’ancienne sur parchemin ainsi que les cierges de Pâques.

*

samedi 18 septembre – 14h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 17h30

*



Abbaye bénédictine Notre-Dame-de-Fidélité Pey de Durance, 13490 Jouques Jouques 13490 Bouches-du-Rhône

https://cibul.s3.amazonaws.com/location8125092.45172.jpg http://www.abbayesprovencales.free.fr/jouques

Exposition des œuvres de Mère Geneviève Gallois, 1888-1962 Marcelle Gallois naît le 22 septembre 1888 à Montbéliard. Très jeune ses talents artistiques s’affirment et son père consent à ce qu’elle fasse des études aux Beaux-Arts à Montpellier puis à Paris. Passionnée de dessin, surdouée, elle est proche de Toulouse-Lautrec. Ses premières toiles sont exposées en 1907. En 1917 elle entre au monastère rue Monsieur et prend le nom de Mère Geneviève. Elle y poursuit son œuvre qui, éclairée par la grâce, prend une dimension surnaturelle et engendre un ensemble de chefs-d’œuvre dans la peinture, le dessin, la gravure et le vitrail.

Crédits : Abbaye Notre-Dame-de-Fidélité Gratuit Abbaye ND de la Fidélité