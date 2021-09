Charlieu Abbaye bénédictine Charlieu, Loire Visite de l’Abbaye bénédictine de Charlieu Abbaye bénédictine Charlieu Catégories d’évènement: Charlieu

Visite de l'Abbaye bénédictine de Charlieu Abbaye bénédictine, 18 septembre 2021 10:00, Charlieu

18 et 19 septembre Visite de l’Abbaye bénédictine de Charlieu * Pendant ces deux jours, venez découvrir l’Abbaye gratuitement en profitant d’une balade dans le monument. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Masque et présentation d’un pass sanitaire valide obligatoires

Abbaye bénédictine Place de l’Abbaye 42190 Charlieu Charlieu 42190 Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 04 77 60 09 97 http://www.loire.fr

Fondée en 875, l’abbaye bénédictine de Charlieu est rattachée à la grande abbaye bourguignonne de Cluny. Elle lui restera liée jusqu’à la fin du 18e siècle. Cet ensemble monastique est doté de qualités architecturales uniques: des vestiges datant du XIe au XVIe et un musée lapidaire et d’art religieux.

