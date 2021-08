Saintes Abbaye aux Dames Charente-Maritime, Saintes Concert de l’orchestre d’harmonie du conservatoire de musique et de danse Abbaye aux Dames Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Samedi 18 septembre, 18h30 Concert de l’orchestre d’harmonie du conservatoire de musique et de danse * *

samedi 18 septembre – 18h30 à 19h30

Gratuit. Réservation obligatoire.

Abbaye aux Dames 11 place de l’Abbaye aux Dames, 17100 Saintes Saintes 17100 Saint-Pallais Charente-Maritime

05 46 97 48 48 http://www.abbayeauxdames.org

L’Abbaye aux Dames fut le premier monastère de femmes en Saintonge. Son rayonnement était immense. Il l’est toujours aujourd’hui grâce à ses activités musicales. Visitez l’abbatiale, joyau de l’art roman saintongeais. Découvrez son portail où s’ébat une faune variée et contemplez la ville de Saintes depuis le clocher. Dans cet ensemble architectural où se mêlent art roman de l’abbatiale et style classique des bâtiments conventuels, l’Abbaye aux Dames a mis en œuvre un projet autour de la musique.

