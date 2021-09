Souillac Abbatiale Sainte-Marie Lot, Souillac Concert du quatuor ” La crise ” Abbatiale Sainte-Marie Souillac Catégories d’évènement: Lot

Samedi 18 septembre, 18h00 Concert du quatuor ” La crise ” * Bach, Lully, Mozart…. Leur programme se base sur les différentes textures du jeu musical (accords, lignes mélodiques entremêlées, instruments en solistes), mettant en valeur l’acoustique de l’abbatiale. *

samedi 18 septembre – 18h00 à 19h30

Entrée libre, pass sanitaire

Abbatiale Sainte-Marie place Pierre Betz, 46200 Souillac Souillac 46200 Lot

https://cibul.s3.amazonaws.com/location1319988.jpg 05 65 32 71 00 http://www.souillac-sur-dordogne.fr

Abbatiale Sainte-Marie du XIIe siècle avec sa nef à bois, coupoles couvertes de lauze et surmontées d’un lanternon, elle mélange les confluences romane et byzantine avec une qualité architecturale qui en fait un monument incontournable de la cité.

