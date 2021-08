Conques Abbatiale Sainte-Foy Aveyron, Conques Visite guidée Abbatiale Sainte-Foy Conques Catégories d’évènement: Aveyron

Samedi 18 septembre, 15h15 Visite guidée * Découvrez la puissance architecturale de l’abbatiale Sainte-Foy et les 124 personnages qui ornent son tympan. Votre guide vous en dévoilera tous les mystères. Levez les yeux vers les centaines de chapiteaux et les vitraux contemporains… Une visite essentielle pour aborder Conques et son histoire millénaire. Durée : 45 minutes. Accessibilité : rampe d’accès. Livrets tactiles pour les déficients visuels Tarif /personne : 4,50€ adulte ; 2,50€ enfant *

samedi 18 septembre – 15h15 à 16h00

*

Sur inscription. 4,50€ adulte, 2,50€ enfant. Livrets tactiles pour les déficients visuels. Mesures Covid appliquées

Inscrite sur la liste du patrimoine mondial UNESCO, monument majeur du patrimoine architectural médiéval, l’abbatiale de Conques s’enorgueillit d’abriter un trésor de sculptures romanes (tympan du Jugement dernier et chapiteaux historiés). Achevés en 1994, les vitraux sont l’œuvre du peintre abstrait aveyronnais de notoriété internationale Pierre Soulages.

