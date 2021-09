Redon Abbatiale Saint-Sauveur Ille-et-Vilaine, Redon Visite contée de l’Abbatiale Saint-Sauveur de Redon Abbatiale Saint-Sauveur Redon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Visite contée de l’Abbatiale Saint-Sauveur de Redon Abbatiale Saint-Sauveur, 18 septembre 2021 14:00, Redon. Journée du patrimoine 2021 Abbatiale Saint-Sauveur. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-l-abbatiale-de-redon/evenements/journees-du-patrimoines-inscriptions-visites-contees-de-l-abbaye-de-redon?fbclid=IwAR18vUP7oyN9trB1DtNlVjTFDn_tt–MBsxxC9ke8yR8CKqKcar-zCliN_k

18 et 19 septembre Visite contée de l’Abbatiale Saint-Sauveur de Redon * Saint-Conwoïon vous fait visiter son abbaye Samedi 18 et dimanche 19 septembre, c’est le moine fondateur de l’abbaye Saint-Sauveur, Saint-Conwoïon, qui vous accueille au sein de l’abbatiale plus que millénaire. Autour de 8 stations au sein de l’ancienne abbaye (abbatiale et cloître), le moine vous fera découvrir l’histoire du lieu, intimement lié à l’Histoire de Redon et de la création de la Bretagne. Le temps d’une visite contée d’environ 45 minutes, plongez-vous dans l’Histoire avec un grand H ! *

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 15h15 à 16h15

samedi 18 septembre – 16h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 15h15 à 16h15

dimanche 19 septembre – 16h30 à 17h30

Abbatiale Saint-Sauveur Place Saint-Sauveur, 35600, Redon Redon 35600 Ille-et-Vilaine

https://cibul.s3.amazonaws.com/location28493382.jpg 02 99 72 72 29 http://www.redon.fr https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/abbaye-saint-sauveur-a-redon

En 1622, Richelieu fut l’abbé commandataire du monastère dont les bâtiments furent totalement reconstruits au 17e siècle, sous la direction du frère Plouvier. De cette époque subsistent les quatre bâtiments s’ordonnant autour du cloître (portes s’ouvrant sur les galeries du cloître ; culots sculptés), auxquels s’ajoutent trois édifices du 19e siècle, suite à la transformation de l’abbaye en collège par les Eudistes qui s’y installèrent en 1839. Le chanoine Brune a conçu la chapelle, en dessinant l’autel et les vitraux.

Lieu Abbatiale Saint-Sauveur Adresse Place Saint-Sauveur, 35600, Redon Ville Redon