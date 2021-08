Mozac Abbatiale Saint-Pierre de Mozac Mozac, Puy-de-Dôme Abbatiale Saint-Pierre de Mozac, spectacle Museum Abbatiale Saint-Pierre de Mozac Mozac Catégories d’évènement: Mozac

Puy-de-Dôme

Abbatiale Saint-Pierre de Mozac, spectacle Museum Abbatiale Saint-Pierre de Mozac, 17 septembre 2021 20:00, Mozac. Journée du patrimoine 2021 Abbatiale Saint-Pierre de Mozac. Gratuit 04.73.33.71.71

Vendredi 17 septembre, 20h00 Abbatiale Saint-Pierre de Mozac, spectacle Museum * Une soirée théâtrale proposée par la Ville de Mozac avec le soutien de Riom Limagne et Volcans. *

vendredi 17 septembre – 20h00 à 21h00

*

sur inscription

Abbatiale Saint-Pierre de Mozac Rue de l’Abbaye, 63200 Mozac, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Mozac 63200 Puy-de-Dôme Crédits : S. Hervet Gratuit

Détails Heure : 20:00 - 21:00 Catégories d’évènement: Mozac, Puy-de-Dôme Autres Lieu Abbatiale Saint-Pierre de Mozac Adresse Rue de l'Abbaye, 63200 Mozac, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Mozac Age maximum 99 lieuville Abbatiale Saint-Pierre de Mozac Mozac