vendredi 17 septembre – 15h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Abbatiale Saint-Jean-d’Angély Square Réveillaud, 17400 Saint-Jean-d’Angély Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime

https://cibul.s3.amazonaws.com/location15690870.jpg?_ts=1623917363544 05 46 32 04 72 https://www.destinationvalsdesaintonge.com/

Fondée au IXe siècle, l’Abbaye Royale fut détruite par les Vikings. Après avoir été reconstruite au XIe siècle, elle fut incendiée en 1234 lors de la guerre de Cent Ans. Reconstruite à nouveau, elle fut dévastée par les Huguenots en 1568. Elle est reconstruite aux XVIIe et XVIIIe siècles. L’abbaye offre un bel exemple d’architecture classique. Les moines bénédictins sont chassés à la Révolution française, laissant inachevé le chantier de reconstruction de l’église abbatiale (les tours). Après avoir abrité un collège jusque dans les années 1980, elle fut partiellement classée au titre des Monuments historiques en 1985. Elle accueille aujourd’hui la médiathèque et l’école de musique municipale, l’Association A4 et le restaurant Le Scorlion. L’Abbaye Royale est classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, au titre des biens du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

