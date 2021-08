Visite de l’Abbatiale de la Ville de Ham Abbatiale Notre Dame, 17 septembre 2021 14:30, Ham.

Journée du patrimoine 2021 Abbatiale Notre Dame. Gratuit

Vendredi 17 septembre, 14h30

Visite de l’Abbatiale de la Ville de Ham

Présentation des lieux guidée

vendredi 17 septembre – 14h30 à 16h30

Abbatiale Notre Dame rue notre Dame 80400 Ham Ham 80400 Somme

Ce grand bâtiment a connu les vicissitudes de l’histoire et a souffert lors des périodes troublées que traversa la ville de Ham depuis le moyen-âge : partiellement détruite, pillée, voir foudroyée, elle fut régulièrement restaurée, embellie… pour finalement traverser les siècles et devenir le bâtiment historique le plus complet encore debout à l’Est du département de la Somme.

Cette église était celle de l’abbaye mitoyenne, laquelle héberge aujourd’hui un établissement scolaire.

Cet ensemble unique est certes composite, mais il est très majoritairement représentatif du premier âge gothique (fin XIIe et début XIIIe) et du classicisme qui s’est développé sous Louis XIV (fin XVIIe, début XVIII), notamment en ce qui concerne sa décoration intérieure.

De l’époque romane, il subsiste le bas de la façade avec son porche, vraisemblablement daté de l’année 1108.

Exemples remarquables du premier âge gothique, la crypte, le chœur et le transept, construits entre 1180 et 1220, présentent une magnifique homogénéité architecturale. Il faut admirer de l’extérieur l’élégance du chevet (arrière de l’abbatiale), mais également à l’intérieur les belles voûtes en croisée d’ogive.

La nef fut reconstruite après un incendie provoqué par la foudre en 1760

La décoration intérieure peut sembler surchargée avec ses marbres, ses chapiteaux dans le chœur et ses bas-reliefs datés de 1693 et 1695 (lever la tête pour les admirer !). Il s’agit néanmoins des témoins remarquables de cette période du classicisme français qui faisait l’admiration de tous nos voisins européens. À noter que la plupart des bas-reliefs sont directement inspirés de tableaux peints par de grands maîtres du XVIIe. Certaines de ces peintures ayant disparues, ces bas-reliefs en sont devenus des témoignages rares et uniques.

L’église abrite un très bel orgue reconstruit en 1950, régulièrement mit à l’honneur lors de concerts organisés par l’association des amis de l’orgue de Ham.

L’abbatiale, sa crypte, et le décor du chœur sont bien évidemment classés au titre des monuments historiques. On peut la visiter sur demande.

Crédits : Julien Scotté