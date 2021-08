Visite libre de l’abbatiale Notre-Dame de Lonlay Abbatiale Notre-Dame de Lonlay, 17 septembre 2021 08:00, Lonlay-l'Abbaye.

Édifiée dans un site judicieusement choisi et entourée par la rivière, « l’Egrenne », L’Abbaye de Lonlay eut un indéniable rayonnement spirituel et matériel dans la région et jusqu’en Angleterre.

L’abbaye connut les malheurs du temps et de l’histoire : incendies, pillages, éloignements des Abbés commendataires… Elle ne comptait plus que trois moines à la Révolution.

De nos jours, subsiste l’abbatiale qui reste tout de même un témoin millénaire de l’évolution architecturale et qui allie :

– un transfert roman avec des chapiteaux originaux du XIème siècle,

– un vaste chœur gothique à trois étages,

– un déambulatoire ceint de chapelles rayonnantes.

– un mobilier varié et abondant (retables et stalles, etc…)

Abbatiale Notre-Dame de Lonlay Le bourg, 61700 Lonlay-l’Abbaye Lonlay-l’Abbaye 61700 Orne

02 33 38 67 36 http://www.lonlaylabbaye.com

Abbatiale et ses abords (jardins, pressoir, …) L’abbatiale est le dernier monument de l’ensemble conventuel fondé en 1010 par Guillaume de Bellême afin que les moines prient la vierge pour le salut de son âme.

