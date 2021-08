Lonlay-l'Abbaye Abbatiale Notre-Dame de Lonlay Lonlay-l'Abbaye, Orne Exposition « Le Tour d’un monde » Abbatiale Notre-Dame de Lonlay Lonlay-l'Abbaye Catégories d’évènement: Lonlay-l'Abbaye

Orne

Exposition « Le Tour d'un monde » Abbatiale Notre-Dame de Lonlay, 16 septembre 2021 00:00, Lonlay-l'Abbaye

17 – 19 septembre Exposition « Le Tour d’un monde » * Cette exposition nous invite à un double voyage : la découverte du pays du Domfrontais, et celle des images réalisées avec des communautés aux 4 coins du monde. Trouver une forme de partage, une découverte de l’autre, tel un théâtre où la parole s’élève, c’est une manière de cultiver un regard nouveau. Cette déambulation le temps d’un été nous invite à ouvrir nos fenêtres, se plonger dans la lecture, les paysages, rêver au lointain. Le spectateur arpentant le paysage, est rappelé à cette évidence, ce qui nous fait humain est tellement proche, si on se tourne vraiment vers l’autre, le monde entier nous accueille à bras ouvert.

https://www.facebook.com/watch/?v=486938902437175 *

vendredi 17 septembre – 00h00 à 23h59

samedi 18 septembre – 00h00 à 23h59

dimanche 19 septembre – 00h00 à 23h59

Abbatiale Notre-Dame de Lonlay Le bourg, 61700 Lonlay-l’Abbaye Lonlay-l’Abbaye 61700 Orne

02 33 38 67 36 http://www.lonlaylabbaye.com

Abbatiale et ses abords (jardins, pressoir, …) L’abbatiale est le dernier monument de l’ensemble conventuel fondé en 1010 par Guillaume de Bellême afin que les moines prient la vierge pour le salut de son âme.

Crédits : © Stéphanie Delacour Gratuit

