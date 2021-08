Belleville-en-Beaujolais Abbatiale Notre-Dame Belleville-en-Beaujolais, Rhône Visites libres de l’Abbatiale Notre-Dame Abbatiale Notre-Dame Belleville-en-Beaujolais Catégories d’évènement: Belleville-en-Beaujolais

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h00

Place de l'église, 69220 Belleville-en-Beaujolais, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

04 74 66 44 67 http://www.destinationbeaujolais.com

Seul vestige d’une abbaye fondée par Humbert III, Sire de Beaujeu en 1168. Édifice roman dans son ensemble. Intérieur riche : chapiteaux, consoles, clefs de voûte. Mobilier liturgique de Goudji. Rosace de 1175. Extérieurs restaurés. Classé en 1862.

©Anne BE ©Anne Barrière Etienne

