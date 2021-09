Visites guidées Expo artistique d’Aline MORANCHO, “Voyage pictural entre rêve et réalité” A.r.c.a.d.e. – salle d’exposition espace jacquem’arts, 18 septembre 2021 15:00, Taninges.

Samedi 18 septembre, 15h00

Expo artistique d'Aline MORANCHO, "Voyage pictural entre rêve et réalité"

Artiste peintre autodidacte, Aline Morancho a renoué avec cette passion de jeunesse il y a peu en se réorientant professionnellement. L’apprentissage du métier de Peintre en Décor, un métier d’art et du patrimoine lui permet de créer ou restaurer des peintures murales, fresques, trompe-l’œil, imitation de matières, et toutes sortes de décors peints, des œuvres uniques à chaque fois…. Elle obtient en 2017 le titre professionnel certifié de « Peintre en Décor, Mention Techniques Anciennes » : « la maîtrise des techniques anciennes, qui va de pair avec l’utilisation des matériaux naturels, valorise une démarche que je souhaite respectueuse de notre santé et de notre environnement, et qui me permet, via la petite entreprise que j’ai créée en 2017, d’accéder aux chantiers de restauration du patrimoine. » Son atelier est situé à Allèves, dans le massif des Bauges, entre Annecy et Aix-les-Bains.

Si vous passez près de l’église de Châtillon-sur-Cluses, vous pourrez d’ailleurs découvrir un des chantiers sur lesquels elle a œuvré. Sur son temps libre, elle a la joie de pouvoir à nouveau développer ses propres peintures, tantôt en réponse à des commandes de tableaux, tantôt en participant à des expositions collectives ou individuelles. Elle aime partager sa passion en direct, échanger sur sa pratique, s’ouvrir à d’autres univers…

Si on y regarde de plus près, un fil rouge la guide : exprimer en peinture, au travers des paysages ou des scènes de vie, des atmosphères qui nous font revivre des sensations particulières, qui nous transportent ou nous font voyager, dans notre imaginaire ou dans nos souvenirs. Parfois, elle apprécie quitter le style figuratif pour franchir la frontière du réel, entre le visible et l’invisible… Elle se donne aussi le défi de créer l’illusion du relief et de la 3D en peinture, c’est pour elle un peu comme un jeu…cela invite aussi à l’évasion : suivre un chemin derrière une grille de jardin, un escalier derrière une porte…

Bienvenue dans ses atmosphères chaleureuses et apaisantes : en contact avec la nature, dans les couleurs chaudes des paysages au couchant ou dans le calme des paysages enneigés dont le silence bienveillant nous enveloppe….

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h00

Visites guidées par l’artiste à 15h, 16h et 17h



A.r.c.a.d.e. – salle d’exposition espace jacquem’arts Maison du Patrimoine Immeuble Le Landollet, 6 rue des Arcades, 74440 Taninges Taninges 74440 Haute-Savoie

https://cibul.s3.amazonaws.com/undefined 04 50 89 46 21 http://www.patrimoine-taninges.fr

Les principales activités de l’association A.R.C.A.D.E. sont la gestion et l’animation d’une salle d’exposition ainsi que la conception et l’organisation d’activités artistiques, culturelles, patrimoniales et littéraires. L’association contribue également à la mise en valeur du patrimoine local à travers la réalisation de recherches, la collecte de témoignages, la parution de publications et la conduite de projets à vocation patrimoniale

Gratuit