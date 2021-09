Biot 9 rue saint Sébastien, musée de la céramique, 06410 Biot Alpes-Maritimes, Biot Exposition « Galéjades de Biot » 9 rue saint Sébastien, musée de la céramique, 06410 Biot Biot Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

18 septembre 2021 10:00, Biot
Gratuit

18 et 19 septembre Exposition « Galéjades de Biot » * Exposition « Galéjades de Biot » Cette exposition alliant arts et sciences, vous propose une approche à la fois géologique et historique de Biot et de sa région (formation de la Méditerranée, surrection des chaînes montagneuses des Alpes…) Pour cette exposition, de nombreux artistes et artisans locaux se sont inspirés du galet, et l’ont utilisé pour la création d’œuvres ou de bijoux. Vous trouverez également des exemples d’usages du galet dans l’Antiquité tels que : lest de filets, outils, galets votifs et aménagés, molette,etc ; en provenance des fonds archéologiques des musées de la région (Nice, Antibes,etc.) *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Entrée libre et gratuite

06410 Biot Alpes-Maritimes

