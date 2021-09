Le Pissot 85270 Saint Hilaire de Riez Le Pissot, Vendée Bourrine du bois Juquaud 85270 Saint Hilaire de Riez Le Pissot Catégories d’évènement: Le Pissot

Vendée

Bourrine du bois Juquaud 85270 Saint Hilaire de Riez, 18 septembre 2021 14:30, Le Pissot

Journée du patrimoine 2021 85270 Saint Hilaire de Riez. Gratuit

18 et 19 septembre Bourrine du bois Juquaud * Samedi 18 septembre 2021

15h : Présentation du contenu d’une armoire de noce

16h : Visite guidée

17h : Dégustation de “Fiounaïe” Dimanche 19 septembre 2021

En partenariat avec les Amis de la bourrine du bois Juquaud

Démonstrations de savoir-faire (trolles, fabrication de plumeaux, de hochet…)

15h et 16h : Barattage du beurre

17h : Battage des fèves *

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h30

Entrée gratuite. Pass sanitaire obligatoire ou test PCR de 72h ou certificat de rétablissement de la COVID-19 de 11 jours à moins de 6 mois

85270 Saint Hilaire de Riez 47 chemin du bois Jucaud Le Pissot 85270 Vendée

0251599407 https://www.sainthilairederiez.fr

Musée de la Bourrine du bois Juquaud

Crédits : Ville de Saint Hilaire de Riez Gratuit

