JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 83160 LA VALETTE DU VAR, 18 septembre 2021 10:00, La Valette-du-Var.

Journée du patrimoine 2021 83160 LA VALETTE DU VAR. Gratuit

18 et 19 septembre

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE

Samedi et dimanche :

Visite du domaine d’Orvès, libre ou commentée

Visite de l’atelier du peintre Pierre Deval, le Maître d’Orvès

Stage de construction de murs en pierres sèches et calades

dimanche :

7ème Salon du livre de jardin animé par 12 auteurs de renom

Pascal Antigny, transmettre aux générations futures l’extraordinaire mais fragile patrimoine du monde végétal dont celui de la tomate.

Katia Astafieff, se méfier des belles plantes…

Gilles Clément, prendre conscience du fait que la planète est un petit jardin dont nous dépendons tous.

Jean-Pierre Le Dantec, l’art du jardin et du paysage : un art pour la survie de l’humanité.

Catherine Lenne, la (vraie) vie secrète des arbres.

Philippe Loison, le jardin comme une expression culturelle et artistique, née d’une rencontre passionnée entre la diversité végétale et l’imaginaire des jardiniers.

Véronique Mure, à la recherche des liens visibles et invisibles entre les plantes – et entre elles et nous.

Marc Nucera, du tailleur d’arbres au sculpteur en arbre. (Présent seulement de 14 heures à 18 heures.)

Jacques Tassin, les arbres au plus près de ce qu’ils sont et de ce que nous sommes.

Aurélie Thérond, du jardin au potager, du potager à la cuisine.

Valéry Tsimba, la permaculture comme source d’inspiration pour créer un merveilleux balcon nourricier.

Jean Vassort, les jardins révélateurs des sociétés qui les conçoivent et les cultivent.

Petites conférences-rencontres

Conversations publiques

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

83160 LA VALETTE DU VAR 71 AVENUE DE LA LIBERATION 83160 LA VALETTE DU VAR La Valette-du-Var 83160 Var

04 94 20 53 25 http://www.domainedorves.fr

Crédits : Françoise DARLINGTON – Domaine d’Orvès Gratuit