Beffroi & Carillon 83 Rue de la mairie, Douai, 18 septembre 2021 09:00, Douai.

Journée du patrimoine 2021 83 Rue de la mairie, Douai. Gratuit|Sur inscription https://reservation.douaisis-tourisme.fr/visite-du-beffroi-journees-europeennes-du-patrimoine.html

18 et 19 septembre

Beffroi & Carillon

La visite vous plonge dans les ambiances visuelles et sonores du Moyen Âge et vous permet la découverte de l’un des plus grands carillons d’Europe ainsi qu’une vue imprenable sur la Cité des Géants après avoir gravi les 195 marches.

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

Sur présentation du pass sanitaire. Port du masque obligatoire.



83 Rue de la mairie, Douai 83 Rue de la mairie, Douai Douai 59508 Nord

0327882679 https://reservation.douaisis-tourisme.fr/visite-du-beffroi-journees-europeennes-du-patrimoine.html

Samedi 18 et dimanche 19 :

Visites guidées à 9h, 10h, 11h, 12h, 13h 14h,

15h, 16h, 17h, 18h (durée 45min)

