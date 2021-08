Lyon 7ème Squ'ART Métropole de Lyon Guillaume Bottazzi illumine trois entrées de 7ème Squ’Art avec six œuvres rétroéclairées zénifiantes à Lyon 7ème Squ’ART Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Guillaume Bottazzi illumine trois entrées de 7ème Squ’Art avec six œuvres rétroéclairées zénifiantes à Lyon 7ème Squ’ART, 17 septembre 2021 08:00, Lyon. Journée du patrimoine 2021 7ème Squ’ART. Gratuit Handicap moteur

17 et 18 septembre Guillaume Bottazzi illumine trois entrées de 7ème Squ’Art avec six œuvres rétroéclairées zénifiantes à Lyon * Pour cette année 2021, le célèbre artiste Guillaume Bottazzi nous invite à un parcours artistique gargantuesque avec 25 œuvres d’art à découvrir en France dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Les œuvres présentées sillonnent le pays du nord au sud de la France, de Lille, en passant par Paris, Lyon, Marseille et jusqu’à Mandelieu… Neuf d’entre elles sont à découvrir en région Auvergne – Rhône-Alpes et huit dans le Grand Lyon. Guillaume Bottazzi a signé près de 100 œuvres environnementales et poétiques dans des espaces publics et vient d’installer sur ce site les deux derniers complexes de son installation. Ces œuvres créent une qualité atmosphérique apaisante. Zénifiante, ces créations donnent une impression de quiétude et de fraîcheur. Evanescentes, elles donnent une impression de légèreté. Elles sont composées de bleu de Prusse, de turquoise, de blanc, de pourpre et de fuchsia… Ces créations poétiques nous induisent à voyager dans un univers irréel. Elles nourrissent le passant en le faisant rêver. Elles créent un espace poétique, enchanteur, qui évolue en fonction de notre imaginaire. L’imaginaire est antérieur à nos perceptions et à nos idées, il va les révéler, nous permettre de nous construire, de nous renforcer, de nous renouveler et de nous réinventer. Reportage télévisé à ce sujet au Journal télévisé de France 3 : Site officiel de Guillaume Bottazzi : https://www.guillaume.bottazzi.org *

vendredi 17 septembre – 08h00 à 20h00

samedi 18 septembre – 08h00 à 20h00

*

Visite libre, depuis l’extérieur

7ème Squ’ART 107 rue Bechevelin 69007 Lyon Lyon 69007 La Guillotière Métropole de Lyon

https://cibul.s3.amazonaws.com/null

Les façades sobres renforcent le caractère d’exception de l’architecture moderne du bâtiment. Visible de la rue, des installations artistiques signées par l’artiste Guillaume Bottazzi confirment le statut haut de gamme de la résidence. L’adresse exacte est : 105 et 107 rue Bechevelin

Rue perpendiculaire à la rue Jaboulay

Crédits : © Guillaume Bottazzi – ADAGP Paris Gratuit

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu 7ème Squ'ART Adresse 107 rue Bechevelin 69007 Lyon Ville Lyon Age maximum 99 lieuville 7ème Squ'ART Lyon