Samedi 18 septembre, 20h30 Balade Mapp ton quartier * Grâce à un vélo muni d’un vidéoprojecteur, MAPP projettera les créations artistiques animées des enfants conçues lors des Archi’teliers. Par le collectif GRU, l’association MAPP Nantes en partenariat avec l’Ardepa et la Samoa. *

samedi 18 septembre – 20h30 à 21h30

Rendez-vous devant l’Ecole d’architecture

6, quai François Mitterrand 44200 Nantes Nantes 44262 Île de Nantes Loire-Atlantique

