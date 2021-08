Hazebrouck 5 ter square St eloi 59190 Hazebrouck Hazebrouck, Nord Journées du Patrimoine au Musée Jules Lemire, à Hazebrouck 5 ter square St eloi 59190 Hazebrouck Hazebrouck Catégories d’évènement: Hazebrouck

17 et 18 septembre Journées du Patrimoine au Musée Jules Lemire, à Hazebrouck * Départs des visites guidées: 14h30, 15h30, 16h30.

Durée d’une visite: 1h15. Projection en continu du film.

Durée: 37 minutes. Samedi à 15h: “L’abbé Lemire vous parle du chemin de fer à Hazebrouck”. *

vendredi 17 septembre – 14h30 à 17h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 17h30

Limité à 15 places

