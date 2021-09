Biot 5 Chem. des Combes, 06410 Biot Alpes-Maritimes, Biot Exposition les verriales – Galerie internationale du verre Serge Lechaczynski, verrerie de Biot 5 Chem. des Combes, 06410 Biot Biot Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

18 et 19 septembre Exposition les verriales – Galerie internationale du verre Serge Lechaczynski, verrerie de Biot * Exposition les verriales 2021 C’est depuis 1989, l’idée de la galerie de rassembler sur une idée des artistes sculpteurs de verre aux univers très différents Tant au niveau de la technique employé que de l’approche artistique. Cette année le thème de direction artistique est “l’équilibre”, retrouvez les verriers de la galerie, prêts à relever un nouveau défis et à vous éblouir. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 20h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 13h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 19h30

