« Infiltrations au <3 du 49 6 » 49 Nord 6 Est - Fonds régional d'art contemporain de Lorraine, 17 septembre 2021 16:30, Metz.

Journée du patrimoine 2021 49 Nord 6 Est – Fonds régional d’art contemporain de Lorraine. Gratuit

Vendredi 17 septembre, 16h30

« Infiltrations au <3 du 49 6 » *

Né du désir de faire entendre des voix diversement situées, le podcast « Infiltrations au <3 du 49 6 » est enregistré en parallèle de chaque exposition du Frac Lorraine.

Depuis quelques jours, un groupe de jeunes de la Mission Locale du pays Messin et l’artiste Gwendal COULON échauffent leurs voix, les enregistrent, et produisent des capsules sonores. Une performance (collective) vocale sous le signe de l’Empowerment est proposée pour les journées du p.matrimoine.

Découvrez ensuite le podcast réalisé par ces voix multiples et situées.

vendredi 17 septembre – 16h30 à 17h30

Gratuit. Entrée libre. Rdv pour le show vocal au Frac.



49 Nord 6 Est – Fonds régional d’art contemporain de Lorraine 1 bis rue des Trinitaires, 57000 Metz Metz 57045 Bellecroix Moselle

03 87 74 20 02 http://www.fraclorraine.org/

Réhabilité par l’architecte Jean-François Bodin pour réaliser un dialogue entre passé et présent, patrimoine et création, l’hôtel Saint-Livier est l’un des plus anciens édifices de la ville (fondations de la fin du XIIe s.). Résolument audacieux et contemporain, ce projet architectural, ouvert en 2004, a permis d’adapter le bâtiment aux arts visuels. Le jardin a été aménagé par Liliana Motta sur le thème des plantes migrantes.

Crédits : Infiltrations au <3 du 49 N 6 E - épisode #02, ©Gwendal COULON Gratuit ©FRAC Lorraine