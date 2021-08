Expositions « Le langage est une peau » et « Character » 49 Nord 6 Est – Fonds régional d’art contemporain de Lorraine, 17 septembre 2021 14:00, Metz.

Journée du patrimoine 2021 49 Nord 6 Est – Fonds régional d’art contemporain de Lorraine. Gratuit Handicap auditif|Handicap intellectuel|Handicap visuel|Handicap moteur|Handicap psychique

17 – 19 septembre

Expositions « Le langage est une peau » et « Character »

À l’heure de l’hyper-connectivité, explorez les expositions de Hanne Lippard et de Paul Heintz. Une rencontre entre le corps du visiteur, le texte et l’espace public.

Expositions temporaires :

« Le langage est une peau » de Hanne Lippard (1984, Milton Keynes – GB)

« Character » de Paul Heintz (*1989, Saint-Avold).

Des oeuvres mettant en scène la rencontre entre le corps du visiteur, le texte et l’espace public.

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 11h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 19h00

Gratuit. Entrée libre.



49 Nord 6 Est – Fonds régional d’art contemporain de Lorraine 1 bis rue des Trinitaires, 57000 Metz Metz 57045 Bellecroix Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location4496547.jpg 03 87 74 20 02 http://www.fraclorraine.org/ https://www.facebook.com/fraclorraine.news

Réhabilité par l’architecte Jean-François Bodin pour réaliser un dialogue entre passé et présent, patrimoine et création, l’hôtel Saint-Livier est l’un des plus anciens édifices de la ville (fondations de la fin du XIIe s.). Résolument audacieux et contemporain, ce projet architectural, ouvert en 2004, a permis d’adapter le bâtiment aux arts visuels. Le jardin a été aménagé par Liliana Motta sur le thème des plantes migrantes.

Crédits : Hanne Lippard, I missed your call more than I missed you, 2020, Vue d’exposition, ARTEFACT 2020: Alone Together, Stuk, Louvain, 2020 Photo : Kristof Vrancken Courtesy of the artist and LambdaLambdaLambda, Prishtina / Bruxelles Gratuit ©FRAC Lorraine