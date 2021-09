Casson 44390 Casson CASSON, Loire-Atlantique Artistes, Artisans d’Art, et anciens commerces, déambulation. 44390 Casson Casson Catégories d’évènement: CASSON

18 et 19 septembre Artistes, Artisans d’Art, et anciens commerces, déambulation. * Animations en pleine air, ouvertes à tous. l’association du patrimoine Casson Mon Pays, refait vivre, le temps du week end, l’histoire des anciens commerces du bourg. Les artistes et artisans d’art présents :

Dominique Migault, feutrière

Mel, papetière végétale,

Veronique Dubus, ceramiste raku

Daniel Arnaud, rémouleur,

Veronique ” Comme une Sorcière” teinturière végétale

Céline Prudhomme , sellier maroquinière

Akiko Kanasugi, restauratrice de tableaux. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

l’accueil se fait selon les conditions sanitaires actuelles, masques et distances à respecter.

44390 Casson place de la mairie, 44390 Casson

https://www.facebook.com/abat.carre/

L’Art au Fil de l’Erdre :

Les ateliers d’artistes de Sucé sur Erdre seront ouverts à la visite, sur rendez-vous : peintres, graphistes, sculpteurs, …

Enlumineure, ébéniste, sellier, rémouleur, feutrière, teinturière, à Casson, ce sont les artisans d’art qui vous invitent à venir découvrir leur travail, lors de démonstrations et d’ateliers découverte

L’association Casson Mon Pays sera aussi présente, avec une expo de vieux outils et proposera une déambulation avec un affichage des anciens commerces du bourg.

