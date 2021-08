39 rue Nicolas Leblanc, sur les fondations de l’Hippodrome lillois, en nocturne 39 rue Nicolas Leblanc, 17 septembre 2021 19:00, Lille.

Journée du patrimoine 2021 39 rue Nicolas Leblanc. Gratuit

Vendredi 17 septembre, 19h00

39 rue Nicolas Leblanc, sur les fondations de l'Hippodrome lillois, en nocturne

La visite commence dans la rue par le contexte architectural des XIXe et XXe siècles et le détail de la façade art déco, et se poursuit dans les passages et les cours parisiennes. Une cage d’escalier et son ascenseur sont aussi détaillés.

Les fondations de l’Hippodrome lillois, l’ancien cirque d’hiver de Lille, sont visibles au 2e sous-sol. L’exposition itinérante de la Fondation de Lille sur le Quartier latin est ouverte en fin de visite.

Accessibilité: seules les cours sont accessibles de plain-pied. Le port d’un pantalon est de mise.

TROIS AUTRES EVENEMENTS

– Les visites diurnes du samedi à 10.00, 14.00 et 16.00 et du dimanche à 10.00 et 16.00 sont en français.

– The visit by night on the Saturday at 19.00, which ends with a floodlit façade, is in English.

– The visit on the Sunday at 14.00 is also in English.

vendredi 17 septembre – 19h00 à 21h00

Inscription en mairie ou en ligne, groupes de 12, pantalon de mise.



39 rue Nicolas Leblanc Lille 59000 Lille-Centre Nord

Bâtiment Art déco sur les fondations de l’Hippodrome de Lille

