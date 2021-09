Belleville-sur-Vie 30, rue du Général Charette, Olonne sur mer, 85340, Les Sables-d'Olonne Belleville-sur-Vie, Vendée Musée des traditions populaires 30, rue du Général Charette, Olonne sur mer, 85340, Les Sables-d’Olonne Belleville-sur-Vie Catégories d’évènement: Belleville-sur-Vie

Dimanche 19 septembre, 10h00, 14h30 Musée des traditions populaires * Ce musée, situé dans une ancienne école datant de 1891, présente la vie quotidienne au début du XXe siècle du Pays des Olonne : art traditionnel et artisanat, costumes et coiffes, intérieur d’une maison de pays, les activités côtières, une salle de classe et des souvenirs de la guerre 1914-1918. Pass sanitaire demandé. *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h30

Entrée libre

