Nantes 3 rue Jean-Jacques Rousseau Loire-Atlantique, Nantes Visites guidée de l’appartement du Général Cambronne 3 rue Jean-Jacques Rousseau Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Visites guidée de l’appartement du Général Cambronne 3 rue Jean-Jacques Rousseau, 19 septembre 2021 10:00, Nantes. Journée du patrimoine 2021 3 rue Jean-Jacques Rousseau. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 10h00, 14h00 Visites guidée de l’appartement du Général Cambronne * *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

*

Nombre de places limité à 30 personnes. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

3 rue Jean-Jacques Rousseau 3 rue Jean-Jacques Rousseau Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/location87878994.jpg

Visites guidées des appartements du Général Cambronne. Décor authentique et prestigieux d’un appartement bourgeois et nantais du 18e siècle.

Crédits : © Cercle Cambronne Gratuit © Cercle Cambronne

Détails Heure : 10:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu 3 rue Jean-Jacques Rousseau Adresse 3 rue Jean-Jacques Rousseau Nantes Ville Nantes Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville 3 rue Jean-Jacques Rousseau Nantes