EXPOSITION « LE TRANSPORT DES FORCES »- Musée Fernand Léger
18 et 19 septembre 2021
Biot

18 et 19 septembre EXPOSITION « LE TRANSPORT DES FORCES »- Musée Fernand Léger * Exposition “le transport des forces” Le musée expose une œuvre de Fernand Léger tout à fait exceptionnelle : Le Transport des forces. Peu connue du grand public, elle possède des dimensions gigantesques (4,90m de haut sur 8,70m de long) et pèse près de 250 kg. L’objectif de cette œuvre était de promouvoir l’électricité et l’innovation technologique, qui prennent place peu à peu dans le quotidien des Français depuis la fin du XIXe siècle. Dans une composition monumentale, aux lignes fortes et colorées, Fernand Léger fait l’apologie du processus fascinant de la transformation des forces naturelles en énergie électrique. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Musée Fernand Léger
https://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/fleger/

