Parcours-jeux dans les parcs Paul Baudecroux et du Millénaire 2, rue du Faubourg du Chambon, 18 septembre 2021 10:00, Cusset Journée du patrimoine 2021 2, rue du Faubourg du Chambon. Gratuit

18 et 19 septembre Parcours-jeux dans les parcs Paul Baudecroux et du Millénaire * Voici l’un des poumons verts de Cusset ! Au sein de ces vastes parcs, le Service Enfance de la Maison du Chambon propose de découvrir l’histoire du site, mais aussi l’histoire des plantes. Parcours-jeux gratuit d’une heure environ, avec prêt de boîtiers audioguide. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

2, rue du Faubourg du Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon, 03300 Cusset 03300 Allier

