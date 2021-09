Valence 1er régiment de spahis Drôme, Valence Journée Européennes du Patrimoine Au 1er Régiment de Spahis 1er régiment de spahis Valence Catégories d’évènement: Drôme

18 et 19 septembre Journée Européennes du Patrimoine Au 1er Régiment de Spahis * Le régiment propose à l’occasion des JEP 2021 la visite de son patrimoine historique et de son musée dédié à tous les régiments de cavalerie d’Afrique dont le 1er régiment de spahis est aujourd’hui l’héritier. Il sera aussi proposé une découverte du chemin de mémoire dédié aux 33 spahis compagnons de la Libération ainsi que la présentation d’une exposition qui retrace le contexte historique de 1940 et l’historique du régiment afin de comprendre comment ces héros de l’ordinaire ont accompli l’extraordianire au cours du second conflit mondial. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Venir avec sa pièce d’identité et le pass sanitaire, ils seront à présenter à l’entrée.

