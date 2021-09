Clermont-Ferrand 106 bis avenue Édouard Michelin, 63000 Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Les rendez-vous lecture de Charbaymond 106 bis avenue Édouard Michelin, 63000 Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Les rendez-vous lecture de Charbaymond 106 bis avenue Édouard Michelin, 63000, 18 septembre 2021 19:30, Clermont-Ferrand. Journée du patrimoine 2021 106 bis avenue Édouard Michelin, 63000. Gratuit|Sur inscription 04 73 90 09 29

Samedi 18 septembre, 19h30 Les rendez-vous lecture de Charbaymond * Des souvenirs, une odeur, des images d’enfance, le son d’une voix, une atmosphère, des bruits, le passé, le présent, un avenir à écrire, un esprit intemporel, une identité intime… Et pour vous , une maison de famille .C’est quoi ? *

samedi 18 septembre – 19h30 à 20h30

*

gratuit sur reservation places imitées

106 bis avenue Édouard Michelin, 63000 106 bis avenue Édouard Michelin, 63000 Clermont-Ferrand 63000 La Pradelle Puy-de-Dôme Crédits : propriertaire Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 19:30 - 20:30 Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu 106 bis avenue Édouard Michelin, 63000 Adresse 106 bis avenue Édouard Michelin, 63000 Ville Clermont-Ferrand Age minimum 15 Age maximum 99 lieuville 106 bis avenue Édouard Michelin, 63000 Clermont-Ferrand