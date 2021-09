Chantonnay 10 Rue du Sénéchal, Puybelliard, 85110 Chantonnay Chantonnay, Vendée Maison du Patrimoine à Puybelliard 10 Rue du Sénéchal, Puybelliard, 85110 Chantonnay Chantonnay Catégories d’évènement: Chantonnay

Maison du Patrimoine à Puybelliard 10 Rue du Sénéchal, Puybelliard, 85110 Chantonnay, 18 septembre 2021 10:00, Chantonnay. Journée du patrimoine 2021 10 Rue du Sénéchal, Puybelliard, 85110 Chantonnay. Gratuit

18 et 19 septembre Maison du Patrimoine à Puybelliard * Venez découvrir l’exposition « Clin d’œil sur les 20 ans de notre histoire ».

Samedi et dimanche de 10h à 18h30.

Entrée gratuite. Pass sanitaire *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h30

Entrée libre. Gratuit. Pass sanitaire.

02 28 15 92 97

L’association Le réveil du patrimoine a pour objectif de mettre en valeur et de porter le patrimoine du Pays de Chantonnay, depuis 20 ans. Tous les deux ans les bénévoles proposent une exposition nouvelle

Crédits : ©Carine Souchet Gratuit

