JOURNÉE PARTICIPATIVE ET CONVIVIALE AU JARDIN DES SENS GRAINE DE NATURE Rue des Rangies Vouvant, samedi 16 mars 2024.

Bientôt le printemps ? Il est temps de préparer l’ouverture du Jardin des Sens !

Le printemps arrive, la pluie est moins froide !

Le Jardin des Sens et les animateurs de Graine de Nature seront heureux de vous accueillir, pour échanger des idées, des coups de mains, des conseils, des trucs et des astuces. Nous avons même invité le soleil…

Venez avec votre famille, vos amis, vos voisins et vos gants.

Petits travaux de jardinage et d’aménagement.

Pique-nique partagé.

Informations au 06 67 75 92 83 ou à grainedenature85@gmail.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-16 17:00:00

