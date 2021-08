Saint-Paul Hélilagon Saint-Paul Journée partage du patrimoine Hélilagon Saint-Paul Catégorie d’évènement: Saint-Paul

Hélilagon, le samedi 18 septembre à 09:00

De 9h à 15h se déroulera la journée du Patrimoine avec l’association du quartier de Fleurimont : les Amis de l’Océan Indien. Lors de votre passage dans la savane, vous pourrez passer sur le stand des AOI et profiter des ateliers qui seront proposés : – Savoir-faire créoles – Généalogie – Musique – Partage de culture

Entrée libre

Journée partage de connaissances créoles ; balades à cheval, en calèche, plan de sites historiques Hélilagon Helilagon – 2 chemin summer n°1 Saint-Paul Carosse

