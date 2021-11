Bretoncelles Bretoncelles Bretoncelles, Orne Journée “Paroles de Cheval” Bretoncelles Bretoncelles Catégories d’évènement: Bretoncelles

Orne

Journée “Paroles de Cheval” Bretoncelles, 28 novembre 2021, Bretoncelles. Journée “Paroles de Cheval” Lieu-dit Montras Ecuries du Sagittaire Bretoncelles

2021-11-28 09:30:00 09:30:00 – 2021-11-28 16:00:00 16:00:00 Lieu-dit Montras Ecuries du Sagittaire

Bretoncelles Orne Bretoncelles Développement personnel “Rendre sa communication efficace. Une rencontre originale avec le cheval, un temps de partage et de convivialité.

dernière mise à jour : 2021-11-05

