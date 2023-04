Journée Paris en jeux Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris Catégories d’Évènement: île de France

Journée Paris en jeux Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP), 14 mai 2023, Paris. Le dimanche 14 mai 2023

Venez jouer aux jeux anciens et contemporains des collections de la Bibliothèque historique ! La Bibliothèque historique de la Ville de Paris conserve des collections parfois insolites sur l’histoire de Paris. Par exemple, saviez-vous qu’on y trouvait des jeux de société ? Il y en a des dizaines, des 19e et 20e siècles, sur le thème de la capitale, ou des grands événements historiques. Le dimanche 14 mai, la BHVP vous propose de découvrir ces collections en jouant : à vous les parties endiablées de Loto-Bus, de Métroclic ou du jeu de l’oie du Magasin du Printemps ! Outre ces trésors anciens, les bibliothécaires vous font découvrir des jeux contemporains sur le thème de Paris. Cette journée de fête se tient dans la salle de lecture, dans un décor exceptionnel, et pour une fois parler est autorisé et encouragé ! Journée gratuite et ouverte à tous les petits et grands sans réservation. Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris Contact : 0144592940 bhvp@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/ https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/

