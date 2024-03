Journée « Paris en jeux » à la Bibliothèque historique Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris, dimanche 5 mai 2024.

Le dimanche 05 mai 2024

de 13h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Le dimanche 5 mai 2024, la Bibliothèque historique vous invite à sa traditionnelle journée jeux de Printemps.

L’occasion de venir découvrir et jouer aux jeux anciens, modernes et contemporains conservés dans les collections de la bibliothèque.

Le dimanche 5 mai, la Bibliothèque historique vous invite à venir découvrir ses collections de jeux de société des 19e, 20e et 21e siècles. Une sélection de jeux anciens sera exposée et certains jeux seront exceptionnellement jouables de 13h à 19h dans la salle de lecture et la cour de la Bibliothèque historique.

Petit.e.s et grand.e.s, joueurs – joueuses ou non, seront les bienvenu.e.s pour s’amuser en famille ou entre ami.e.s. De nombreux lots seront à gagner pour les plus motivé.e.s et enthousiastes !

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004

Contact : +33144592940 bhvp@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/ https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/

