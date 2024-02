Journée parcours Bien-être Salle Multi activités Lembeye, samedi 9 mars 2024.

Les couleurs, les chakras et les huiles essentielles. Découvrez vos propres ressentis. Comment renouer notre rapport au vivant ?

Libérez votre pouvoir créateur grâce à l’art-thérapie. Les points d’acupuncture pour vous redonner du PEPS !

Fabriquer son baume de massage à partir de plantes locales, fraîches. Souffles et pratiques oculaires pour rêver ou être en état de yoga. Chasse au trésor, insolite positive. Initiation au semis. Circuit découverte le Mexique Mystique. Sauna l’Hinotori Dôme (prévoir maillot de bain), entre la tradition et la modernité japonaise. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-09 16:00:00

Salle Multi activités Place du Marcadieu

Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine unjardinpourlasante@orange.fr

