Journée paralympique 2023 : un avant-goût spectaculaire des Jeux de Paris 2024 ! Place de la République Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Journée paralympique 2023 : un avant-goût spectaculaire des Jeux de Paris 2024 ! Place de la République Paris, 8 octobre 2023, Paris. Le dimanche 08 octobre 2023

de 11h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

La Journée paralympique est de retour ! Rendez-vous le dimanche 8 octobre Place de la République pour une journée de rencontres, d’initiations et de spectacles en plein cœur de la capitale. Après une première Journée paralympique historique en 2022, la grande fête du parasport revient cette année Place de la République ! Venez rencontrer les futurs athlètes des Jeux paralympiques de Paris 2024, trouvez votre parasport, initiez-vous à de nouvelles disciplines et profitez de spectacles et animations. Au programme : Démonstrations et initiations à de nombreux sports paralympiques : para-athlétisme, piste de saut en longueur/ saut en hauteur, skate-park adapté, terrain multisport, terrain de sport de combat adapté…

Ludothèque ouverte

Présences d’athlètes paralympiques pour des démonstrations, tentatives de record, dédicaces…

Stands pour découvrir l’offre parasport à Paris et en Île-de-France

Spectacles et concerts

Espaces de restauration Place de la République Place de la République 75010 Paris Contact :

Jean-Baptiste Gurliat/Ville de Paris Journée Paralympique Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Place de la République Adresse Place de la République Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Place de la République Paris latitude longitude 48.8677995964494,2.36408942758608

Place de la République Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/