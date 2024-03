Journée Paddle Run Plage de Sorlock 44420 Mesquer Mesquer, dimanche 9 juin 2024.

Journée Paddle Run Journée Paddle Run (paddle en mer et course à pied) Course pour enfants, familles et adultes Attention les participants doivent savoir nager. Pour vous inscrire : https://www.loire-atlantique… Dimanche 9 juin, 10h30 Plage de Sorlock 44420 Mesquer Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-09T10:30:00+02:00 – 2024-06-09T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-09T10:30:00+02:00 – 2024-06-09T16:00:00+02:00

Journée Paddle Run (paddle en mer et course à pied)

Course pour enfants, familles et adultes

Attention les participants doivent savoir nager.

Pour vous inscrire : https://www.loire-atlantique.fr

Inscription obligatoire

Plage de Sorlock 44420 Mesquer Plage de Sorlock 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 86 73 50 41 »}, {« type »: « email », « value »: « frederic.durand@loire-atlantique.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/journee-paddle-run-mesquer.html »}] [{« link »: « https://www.loire-atlantique.fr/44/envie-de-faire-du-sport/participez-a-une-course-entre-terre-et-mer-le-paddle-/run-a-mesquer-le-3-octobre/c_1372388 »}, {« link »: « https://www.loire-atlantique.fr/44/sport/participez-a-la-course-paddle-run-le-11-juin-2023-a-mesquer/c_1393758 »}]

FAMILLE SPORT