Journée Paddle Run Plage de Sorlock 44420 Mesquer, 3 octobre 2021, Mesquer.

Journée Paddle Run

le dimanche 3 octobre à Plage de Sorlock 44420 Mesquer

Journée Paddle Run (paddle en mer et course à pied) Courses pour enfants, familles et adultes Courses enfants : 10h pour les CE (à partir de 7 ans) et 11h pour les CM. Départ en paddle depuis le chenal devant le “P’tit Caboulot”, arrivée sur la petite plage (600 m), puis course à pied de 800m (1 boucle pour le niveau CE et 2 boucles pour les CM), retour en paddle de la petite plage jusqu’au chenal devant le “P’tit Caboulot” (600m). Courses en famille en relais : 12h. Départ en paddle depuis le chenal devant le “P’tit Caboulot”, arrivée sur la petite plage à 2 sur le paddle (600 m), puis course à pied de 800m X2 (enfant puis parent), retour en paddle à 2 sur la planche depuis la petite plage et jusqu’au chenal devant le “P’tit Caboulot” (600m). Courses découverte adultes : 14h30. Départ en paddle depuis la plage de Sorlock, arrivée sur la plage à l’entrée de port kercabellec en contournant le port d’échouage (1,6 km) puis course à pied en suivant le parcours du matin 2 tours (2,6 km), retour en paddle vers la plage de Sorlock (1,6km). Courses sport adultes : 16h30. Départ en paddle depuis la plage de Sorlock, arrivée sur la plage à l’entrée de port kercabellec en contournant le port d’échouage (1,6 km), course à pied dans les marais en suivant une grande boucle (6,8 km), puis retour en paddle vers la petite plage de Sorlock (1 km), course à pied 1 tour (800 m), puis reprise du paddle jusqu’à l’arrivé dans le chenal de Sorlock (600 m). Attention les participants doivent savoir nager. Pour vous inscrire : [https://www.loire-atlantique.fr](https://www.loire-atlantique.fr/44/envie-de-faire-du-sport/participez-a-une-course-entre-terre-et-mer-le-paddle-/run-a-mesquer-le-3-octobre/c_1372388)

Public

Journée Paddle Run (paddle en mer et course à pied) Courses pour enfants, familles et adultes Courses enfants : 10h pour les CE (à partir de 7 ans) et 11h pour les CM. Départ en paddle depuis le…

Plage de Sorlock 44420 Mesquer Plage de Sorlock 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T20:00:00;2021-10-03T12:00:00 2021-10-03T22:00:00;2021-10-03T14:30:00 2021-10-03T00:30:00;2021-10-03T16:30:00 2021-10-03T02:30:00