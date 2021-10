Talence Place Alcalà de henares Gironde, Talence Journée Olympique Place Alcalà de henares Talence Catégories d’évènement: Gironde

Talence

Journée Olympique Place Alcalà de henares, 16 octobre 2021, Talence. Journée Olympique

Place Alcalà de henares, le samedi 16 octobre à 10:00

Chaque année jusqu’aux J O de Paris 2024, la Ville organise une journée consacrée aux spor ts olympiques. Aut ant d’occasions de se préparer à ce grand rendez-vous spor tif et de soutenir nos athlètes. Toutes les activités sont soumises à la présentation d’un pass sanitaire INITIATIONS ET DÉMONSTRATIONS DES QUATRE NOUVELLES DISCIPLINES AU PROGRAMME DES JEUX OLYMPIQUES 2024 SURF – BREAKDANCE – ESCALADE – SKATE ET ESCRIME – BADMINTON – PÉTANQUE – TENNIS… [Programme complet](https://www.talence.fr/wp-content/uploads/2021/09/Flyer-journée-Olympique-com.pdf) INITIATIONS ET DÉMONSTRATIONS DES QUATRE NOUVELLES DISCIPLINES Place Alcalà de henares place alcal de henares talence Talence Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T17:00:00

